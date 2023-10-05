"الخفير" كلمة السر في مقتل سائق مصنع بلاستيك وسرقة سيارة بأبو النمرس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مقتل سائق يعمل بمصنع بلاستيك بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

وكان قد تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز وبها أعيرة نارية.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام خفير بالمصنع "له معلومات جنائية" بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة طبنجة "مُبلغ بسرقتها".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.