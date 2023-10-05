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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يسعى لمصالحة جماهيره أمام سانت جيلواز بالدوري الأوروبي

ليفربول
ليفربول
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "أنفيلد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والذى يستضيف نظيره سانت جيلواز البلجيكى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدورى الأوروبى.

ويسعى فريق ليفربول لمصالحة جماهيره الغاضبه من الهزيمة التى تلقاها فى الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، من نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف.

كما يأمل الفريق الإنجليزي لتحقيق أقصى درجات التأهل للأداور النهائية فى تلك البطولة، وتعويض عدم المشاركة فى دورى أبطال أوروبا فى نسختها الحالية.

كما يسعى الفرعون المصرى محمد صلاح، لزيادة حصيلته التهديفية فى الدوريات والمسابقات الأوروبية.

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ليفربول محمد صلاح سانت جيلواز بطولة الدوري الأوروبي
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