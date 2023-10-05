بالصور.. ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية بالساحل الشمالي والدلتا

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل للبرنامج التدريبي لمشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية فى منطقتي الساحل الشمالى ودلتا مصر تحت شعار "سفراء المناخ"، بعنوان مهارات العلاقات العامة وفنون الاعلام، برعاية وزارة الري والموارد المائية بمنطقه العين السخنة.

وأشار الدكتور طاهر عثمان مسئول التنمية المستدامة بالمشروع بأن الورشة استهدفت عدد (40) من سفراء المناخ بوزارة الري والموارد المائية ووزارة البيئة ومصلحه الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري وهيئة الارصاد الجوية ووزارة الحكم المحلى ومصلحة الموانئ والنقل البحري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد أحمد مدير المشروع أن البرنامج يهدف إعداد سفراء للمشروع لنشر فكرة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والانخراط المستدام فى مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية.

كما أشار إلى أن الورشة تضمنت مجموعات عمل كبيرة وصغيرة مع الحرص على توفير الفرص لجميع المشاركين وجلسات لعصف الذهن وجلسات للأسئلة والأجوبة.

وأكد والدكتور يسرى الكومى خبير التدريب واستشارات التنمية على اهميه دور العلاقات العامة فى ادارة الازمات وكيفه معالجه الازمات ووضع الخطط والحلول المناسبة لها والفرق بين الازمه والكارثة والمشكلة ومهارات لغة الجسد وكيف تجذب الناس اليك بلغه الجسد.

وتحدث الدكتور ناجى الشهاوى وكيل وزاره الإعلام الاسبق ومدرس الإعلام بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعه السويس مهارات فن الحوار والاقناع والتأثر والاستمالات المستخدمة فى الرسالة الإعلامية وأهم أساسيات صياغة الرسالة الإعلامية والشائعات وعوامل انتشارها ووسائل مكافحتها.

IMG-20231004-WA0041

IMG-20231004-WA0043

IMG-20231004-WA0045