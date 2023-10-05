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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يصل إسبانيا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الخميس/ إلى مدينة (غرناطة) الأسبانية؛ لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية والتي يحضرها قادة حوالي 50 دولة أوروبية.
وقال زيلينسكي - في منشور عبر منصة /اكس/ للتواصل الاجتماعي - "وصلت إلى غرناطة بإسبانيا للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية.. هدفنا المشترك هو ضمان أمن واستقرار بيتنا الأوروبي المشترك".
وأضاف "نعمل مع شركائنا على تعزيز البنية الأمنية الأوروبية، وخاصة الأمن الإقليمي، وأوكرانيا لديها مقترحات جوهرية في هذا الصدد".
وتابع "الأولوية الرئيسية بالنسبة لأوكرانيا، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، تتلخص في تعزيز الدفاع الجوي.. لقد وضعنا بالفعل الأساس لاتفاقيات جديدة مع الشركاء ونتطلع إلى الموافقة عليها وتنفيذها".
واختتم قائلا "لابد أن يكون هذا يوما مثمرا بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا ككل".
 

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الرئيس الأوكراني المجموعة السياسية الأوروبية إسبانيا زيلينسكي
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