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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد أقل من 24 ساعة.. سليم عساف تريند بـ "قلبي حديد"

الفنان سليم عساف
الفنان سليم عساف
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تمكن الفنان سليم عساف من حجز مكانا له في قائمة التريند على موقع "إكس"، تويتر سابقا، في لبنان بأحدث أغانيه "قلبي حديد" بعد مرور أقل من 24 على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 


كما تأتي أغنية "قلبي حديد" ضمن قائمة التريند على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في لبنان. 


أغنية "قلبي حديد" من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع سليمان دميان، والكليب من إخراج جاد شويري وتم تصويره في برشلونة. 


كلمات الأغنية عن ضرورة حب الذات، والتحرر من كل شئ يقيد حتى إن قالوا الناس عنه مريض أو أناني، والتوقف عن التضحية للكل وأنسى نفسي. 


يذكر أن سليم عساف طرح مؤخرا أغنية "جمالو" التي تعاون خلالها مع الفنان جاد شويري في إخراج الفيديو كليب وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ. 


وقبلها طرح سليم أغنية "رجعت الصيفية بلبنان" ألحان غي مانوكيان، غناء وكلمات سليم عساف، توزيع سليمان دميان.


https://youtu.be/pSPTlYzb2mw?si=MHrtKVChkfVUESjd

 

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سليم عساف أغنية قلبي حديد
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