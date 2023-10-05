احتفالا بنصر أكتوبر.. "لحظة العبور" على شاشة الوثائقية غدا الجمعة

أعلنت قناة الوثائقية، إنتاجها وعرضها الفيلم الوثائقي "لحظة العبور"، غدا الجمعة، الموافق السادس من أكتوبر، تزامنا مع الذكرى الخمسين للحرب .

الفيلم يوثق لحرب أكتوبر من منظور تكامل الأسلحة المشتركة وتوافقها، حيث سيرى المشاهد- لأول مرة- تتابعا دقيقا لمجريات الحرب منذ اللحظة الأولى للعبور، وفقا للخطة الموضوعة لحرب أكتوبر.

يستضيف الفيلم ضيوفا من جميع أفرع القوات المسلحة المشاركة في الحرب، منها على سبيل المثال: القوات الجوية، والدفاع الجوي، والمدفعية، والبحرية، والأسلحة الإلكترونية، ويروي كل منهم دور سلاحه وموقعه من الحرب، وكيف أدت التحركات المدروسة إلى تحقيق ملحمة عظيمة في صورة بطولة غير مسبوقة.