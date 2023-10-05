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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

احتفالا بنصر أكتوبر.. "لحظة العبور" على شاشة الوثائقية غدا الجمعة

الفيلم الوثائقي
الفيلم الوثائقي "لحظة العبور"
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أعلنت قناة الوثائقية، إنتاجها وعرضها الفيلم الوثائقي "لحظة العبور"، غدا الجمعة، الموافق السادس من أكتوبر، تزامنا مع الذكرى الخمسين للحرب .

الفيلم يوثق لحرب أكتوبر من منظور تكامل الأسلحة المشتركة وتوافقها، حيث سيرى المشاهد- لأول مرة- تتابعا دقيقا لمجريات الحرب منذ اللحظة الأولى للعبور، وفقا للخطة الموضوعة لحرب أكتوبر.

يستضيف الفيلم ضيوفا من جميع أفرع القوات المسلحة المشاركة في الحرب، منها على سبيل المثال: القوات الجوية، والدفاع الجوي، والمدفعية، والبحرية، والأسلحة الإلكترونية، ويروي كل منهم دور سلاحه وموقعه من الحرب، وكيف أدت التحركات المدروسة إلى تحقيق ملحمة عظيمة في صورة بطولة غير مسبوقة.

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قناة الوثائقية لحظة العبور الفيلم الوثائقي لحظة العبور حرب أكتوبر
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