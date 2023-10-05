ويكيليكس إيران.. مصدر أمني يكشف دفع نتنياهو رشاوي لإعلاميين أجانب

كشف مصدر أمني إيراني، عن معلومات سرية تتعلق برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حول دفع رشاوي لإعلاميين أجانب.

وقال المصدر الأمني لوسائل إعلام لبنانية، أن القائمة أسماء إعلاميين أوروبيين وأمريكيين وإسرائيليين، مع كافة المعلومات الخاصة بهم والمبالغ التي استلموها، وفق المصدر ذاته.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، أعلنت الأسبوع الماضي أن طهران تمكنت من الحصول على 70 ألف وثيقة سرية من إسرائيل.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية الإيرانية حصلت على معلومات سرية وشخصية لقادة إسرائيليين بالإضافة إلى نتنياهو، وتضم القائمة معلومات وصورًا سرية للشخصيات التي كان يحتفظ بها كل من نتنياهو، ووزير الدفاع السابق رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني جانتس، ورئيسي الوزراء السابقين إيهود باراك وإيهود أولمرت.

وأضاف المصدر أن الملفات السرية الإسرائيلية موجودة الآن لدى الجهة الأمنية الإيرانية، وقد تنشرها في وقت لاحق.

وأكد أن "المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرة إلكترونية"، دون أن يوضح كيفية وتاريخ الحصول عليها.

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أكدت في مارس 2019، أن إيران نجحت في اختراق هاتفي سارة نتنياهو، ونجله يائير، وعمدت إلى التنصت على بنيامين نتنياهو في بيته، وفي الشهر ذاته، أبلغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رئيس الأركان حينها بيني جانتس، بأن أجهزة المخابرات الإيرانية اخترقت هاتفا خلويا كان في حوزته.