اليابان تبدأ تصريف كمية ثانية من المياه المشعة المعالجة من فوكوشيما

بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، تصريف المزيد من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية صباح اليوم الخميس، حسبما قناة أفادت "القاهرة الاخبارية" في نبأ لها.

وستستمر عمليات التصريف لمدة 17 يومًا تقريبًا تبدأ اليوم الخميس، وسيتم خلالها إطلاق نحو 7800 متر مكعب من المياه المعالجة في المحيط الهادي، حسبما ذكرت وكالات.

وبدأت اليابان تصريف المياه في أغسطس في خطوة رئيسية باتجاه الوقف النهائي لمحطة فوكوشيما التي شهدت حوادث انصهار بعد تعرضها لأمواج مد عاتية (تسونامي) في عام 2011 في أسوأ كارثة لمحطة نووية في العالم منذ تشرنوبل قبل 25 عامًا.

وتقول اليابان إنه تتم تنقية المياه لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يتعين تخفيفه لأنه تصعب معالجته.

وتقول هيئات نووية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن الخطة ليس لها تأثير يذكر على البشر والبيئة، ورغم هذا فإنها لا تزال تثير غضب بعض دول الجوار.

وفي الأول من سبتمبر، تم الانتهاء من تفريغ الدفعة الأولى البالغة نحو 7800 ألف طن من المياه. وبحلول نهاية العام المالي الحالي (المنتهي في 31 مارس 2024)، من المقرر تفريغ حوالي 31200 طن في المحيط.