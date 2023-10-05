الكويت تحث الأمم المتحدة على دعم وكالاتها وبعثاتها بالشرق الأوسط بالتمويل الكافي

حثت دولة الكويت الأمم المتحدة على ضمان رصد التمويل الكامل من ميزانيتها العامة لدعم وكالاتها وبعثاتها الخاصة لا سيما في منطقة الشرق الأوسط بغية تأمين استمرار وتيرة عمل المنظمة الذي يعود بالفائدة على الأمن والسلم الدوليين.

وقال نائب مندوب الكويت بالأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي - أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة تحت بند (التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم / الخميس / -إن دولة الكويت تشدد على أهمية الاستقرار المالي للأمم المتحدة وتدعو الدول الأعضاء إلى الايفاء بالاشتراكات المقررة عليها من دون أي تقاعس حتى تتمكن المنظمة من تنفيذ كامل ولاياتها وأنشطتها في مناطق العالم المختلفة وأضاف أن العالم ما زال يعاني عواقب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وما تبعها من أكبر موجة للانكماش الاقتصادي العالمي منذ أكثر من 90 سنة الأمر الذي يدعونا إلى السعي لاحتوائها وضمان عدم تفاقمها تحت مظلة دولية أممية متعددة الأطراف.

وجدد العنزي حرص دولة الكويت على دفع كامل التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة وسعيها إلى سداد المساهمات بأقرب وقت ممكن باعتبارها من الدول السباقة في هذا الشأن مشيرا إلى إدراج دولة الكويت في السنوات السابقة على لائحة الشرف مع الدول الأعضاء التي قامت بسداد التزاماتها ومساهماتها المالية كافة في الوقت المحدد دون أي شروط مسبقة.

ودعا العنزي الدول الأعضاء للحذو حذو دولة الكويت في الالتزام بالسداد والايفاء بالمتطلبات المالية حتى يتسنى للمنظمة أن تعمل على أكمل وجه.

