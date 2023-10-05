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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المفوضية الأوروبية: النزاع الأوكراني استنزف ميزانية الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
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أعلنت المفوضية الأوروبية عبر صفحتها على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن النزاع في أوكرانيا والمساعدات المالية والعسكرية المقدمة لها، استنزف ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "كان النزاع في أوكرانيا والتضخم سببًا في استنفاد احتياطيات ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل".

وشددت المفوضية في بيانها، على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى المزيد من الأموال حتى يتمكن من إبداء الردود اللازمة على الأزمات.

وفي وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية راجعت ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات للفترة من 2024 إلى 2027 ودعت الدول إلى زيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا وتنفيذ برامج الهجرة ومساعدة اللاجئين وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.

ومن هذا المبلغ، يقترح تقديم 50 مليار يورو على شكل منح وقروض على مدى السنوات الأربع المقبلة لمساعدة كييف ماليًا.

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المفوضية الأوروبية منصة إكس النزاع في أوكرانيا ميزانية الاتحاد الاوروبي
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