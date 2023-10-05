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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المجلس الوطني الفلسطيني: الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة لتفجير الأوضاع بالمنطقة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، إن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين في محافظة "طولكرم" بشمال غرب الضفة الغربية والتصعيد المستمر من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية هدفه تفجير الأوضاع بالمنطقة.
وأضاف المجلس - في بيان صحفي - أن مواصلة حكومة اليمين المتطرف التصعيد اليومي في جميع مدن الأرض الفلسطينية المحتلة وبلداتها، وإعدام الأبرياء، وتدمير الممتلكات، واقتحام المدن والقرى، واقتحامات المستوطنين لمدينة "نابلس"، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، تأكيد على أن هذه الحكومة تسعى جاهدة إلى خلق حالة من الفوضى وتفجير الأوضاع وإشعال المنطقة وعدم الاستقرار.
وحمل المجلس حكومة اليمين المتطرف الحالية المسؤولية عن التصعيد المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا بتدخل دولي لحمايته والضغط على هذه الحكومة لوقف جرائمها بحقه.
 

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المجلس الوطني الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية فلسطين
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