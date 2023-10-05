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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أذربيجان تعتقل رئيس إقليم كاراباخ السابق الموالي لأرمينيا

رئيس إقليم كاراباخ
رئيس إقليم كاراباخ السابق
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أعلنت أذربيجان عن اعتقال أرايك هاروتيونيان، رئيس إقليم  كاراباخ السابق الموالي لأرمينيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال ممثل الادعاء العام الأذري، كامران علييف، اليوم الخميس، إن مذكرة الاعتقال صدرت بحق هاروتيونيان بتهمة "الجرائم ضد الإنسانية"، المتهم بإطلاق صواريخ على مدينة غنجة، ثالث أكبر مدينة في أذربيجان، خلال حرب عام 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي ندد فيه رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بمذكرة الاعتقال، ووصفها بأنها "خطوة انتقامية" من جانب أذربيجان، قائلا: "هاروتيونيان كان “زعيمًا ديمقراطيًا منتخبًا” وأن مذكرة الاعتقال “دليل على نية أذربيجان الاستمرار في القمع”.

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أذربيجان رئيس إقليم كاراباخ السابق أرمينيا اعتقال أرايك هاروتيونيان جرائم ضد الإنسانية
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