بولندا تستقبل حوالي 23 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم /الخميس/ وصول نحو 23 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 1ر16 مليون شخص.

ونقل راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة قولها "إن نحو 21 ألفا و800 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الأربعاء عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 3ر14 مليون شخص".

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

