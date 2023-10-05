محافظ جنوب سيناء يشارك في مؤتمر المرونة العالمي بدبي

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، في مؤتمر المرونة العالمي المنعقد بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 5 إلى 6 اكتوبر الجاري، الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي ومبادرة مدن مرنة.

وألقى محافظ جنوب سيناء الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر رحب المحافظ فيها بالفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، و"مامي ميزوتوري" ممثل الامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والحضور.

وهنأ المحافظ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتدشين اول مركز شرطة ذكي في صربيا، مشيرًا ان ذلك يعكس مدى النجاح الكبير والمتميز في نقل التجربة الإماراتية الي العاصمة الصربية بلجراد بخبرات إماراتية.

وأكد فودة خلال كلمته أن العلاقات بين مصر والإمارات تتميز دائما بانها ليست قائمة فقط على مشاعر الحب والاخوه والصداقه الحقيقيه بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والوثيق لظروف العالم والمنطقة وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركه، مؤكدا أن ذلك يعطي هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن، لافتا ان التعاون الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي وفي كافة المجالات دائما ما يسير على أعلى مستوى، مضيفا ان الآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة.

وفي ختام كلمته، أشار المحافظ إلى أن رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهذا المنتدى تعتبر اصدق دليل على تجسيد رؤيته الثاقبة في مجال الحد من مخاطر الأزمات والكوارث، مؤكدا ان ذلك يرسخ مكانة امارات دبي في مجال التنمية الحضارية المستدامة.

ودعا الله أن يحفظ الامارات وشعبها ومصر وشعبها والامة العربية جمعاء وان يوفقهم لما فيه خير ورفعة الأمة العربية.

ويشار إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الحكومات المحلية في تعزيز مرونة المدن وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثًا من جميع أنحاء العالم.

كما أن انعقاد المنتدى سيساهم في توجيه مسار العمل الأمني والعالمي نحو أطر أكثر تنظيماً ودقة واحترافية في مجال الاستجابة للكوارث والحد من آثارها وتبني سياسات خاصة بالمرونة الحضرية.

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