الرئيس الأوكرانى يصل غرناطة للمشاركة فى القمة الأوروبية

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى غرناطة للمشاركة في القمة الأوروبية بإسبانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا ستولي اهتمامًا خاصًا لمنطقة البحر الأسود، موضحًا أنها ستعمل على تعزيز دفاعها الجوي.

ويُتوقع أن يجتمع نحو 50 من قادة أوروبا في غرناطة بإسبانيا، اليوم الخميس، في إطار تجمع موسع يسمى "المجموعة السياسية الأوروبية"؛ إذ سيركزون على تحسين التعاون رغم تفاقم الصراعات والتوترات في القارة.

ويهدف الاجتماع الثالث من نوعه إلى منح الدول فرصة لتعزيز الحوار خارج حدود الاتحاد الأوروبي، الذي يتألف من 27 دولة وسط التحديات التي تفرضها الأزمات مثل حرب روسيا ضد أوكرانيا.