ضيوف "الإسكندرية السينمائي" يزورن القنصلية الفرنسية

استقبل القنصل محمد نهاد عدد من الضيوف المشاركين بالدورة الـ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ، وجاء اللقاء بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية.

حيث أقيم اللقاء ترحيباً بكل من النجم الكبير المنتج الفرنسي جون لوي ليفي وحرمة الفنانة الكبيرة كارولين سيلول بوجودهم بمصر، وحضر اللقاء كلاً من النجوم إلهام شاهين ، خالد زكي، شيرين، منال سلامة، والاعلامية سهير شلبي، والإعلامية غادة شاهين والمخرج هاني لاشين وحرمه.

واكد القنصل انه لابد من العمل الدائم علي دعم الثقافة العربية والاجنبية المشتركة، مؤكداً علي دور الثقافة والقوة الناعمة لدي جميع الشعوب.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تختتم فعالياته اليوم الخميس في تمام الثامنة مساء بمسرح ليسية الحرية.