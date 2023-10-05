منتخب الطائرة يخطط للفوز على تونس والحفاظ على تصدر التصنيف القاري

يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة لخوض لقاء هام غداً أمام منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

وتعد موقعة الغد في غاية الأهمية نظراً لانها ستؤكد احقية منتخب الفراعنة في تصدر التصنيف القاري وتقرب مصر من الصعود للأولمبياد المقرر لها العام المقبل بباريس.

وفي حالة تصدر الفراعنة التنصيف القاري يترقب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر قرار الاتحاد الدولي منح مصر بطاقة العبور لأولمبياد باريس في حالة تصدر تصنيف على القارة الأفريقية.

وتعرض منتخب رجال الكرة الطائرة للهزيمة أمس امام المنتخب السلوفينى بنتيجة 3/1 فى مواجهات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وخسر منتخبنا ايضا امام صربيا 3/1 في حين حقق فوزاً مهماً على نظيره اليابانى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3 / 2 .

وكانت المواجهة الأولي لمنتخب مصر في التصفيات أمام منتخب امريكا وخسرها منتخب مصر بثلاثة أشواط.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة خامس مواجهاته أمام تونس غداً الجمعة

ثم سيواجه تركيا يوم الاحد على أن يختتم مشواره في التصفيات بلقاء

فنلندا الإثنين المقبل.

ويمثل منتخب مصر في التصفيات

كلا من: أحمد يوسف وحسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

ويقود فراعنة الطائرة جهاز فنى مكون من الإيطالي فلافيو جولينيلى مديراً فنياً

وحسن حصرى مدربا عاما ومحمد بخيبت المدرب وأحمد سعودى طبيب، وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد سيد محلل تقنى ووجيرو مخطط أحمال.

بينما يرأس البعثة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد والذي تولي رئاسة البعثة خلال مشاركة مصر في البطولة الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة وحصد منتخبنا لقب البطولة بعد غياب لمد 8 سنوات.