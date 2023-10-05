المفوضية الأوروبية توافق على خطة إيطالية لدعم تنمية الصناعات الزراعية

وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة إيطالية بقيمة 910 ملايين يورو تم توفيرها جزئيا من خلال مرفق التعافي والمرونة ('RRF') لدعم تنمية الصناعات الزراعية، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الزراعية المشتركة من خلال تعزيز قطاع زراعي ذكي وتنافسي ومرن ومتنوع.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن الخطة سيتم تمويلها حتى 31 ديسمبر 2029، جزئيا من قبل RRF، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والقدرة على الصمود الإيطالية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، والخطة تدعم تطوير ومرونة النظام الصناعي الزراعي الإيطالي من خلال تسهيل تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية ومبتكرة كبيرة.

وبموجب هذه الخطة، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة وتمويل مدعوم للشركات العاملة في القطاع الزراعي والتي تقترح مشاريع استثمارية تتعلق بتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية. وستهدف المشاريع المستفيدة من البرنامج إلى تحسين التوجه السوقي وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز البحث والتكنولوجيا والرقمنة في قطاع الصناعات الزراعية.. بحسب البيان.

وسيستفيد من البرنامج ما يصل إلى 500 شركة في حين لن يتجاوز مبلغ المساعدة لكل مستفيد 60% من التكاليف المؤهلة وسيعتمد على حجم المستفيدين والموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع، مع نسب مساعدة أعلى للشركات الصغيرة وللمشاريع في المناطق التي تعاني من ظروف اقتصادية غير مواتية.