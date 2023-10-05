أوكرانيا تعلن اعتراض 24 مسيرة روسية من أصل 29 أُطلقت ليلا

أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، صباح اليوم الخميس، اعتراض 24 مسيرة روسية من طراز "شاهد" من أصل 29 مسيرة أطلقتها روسيا أمس في مهمات قتالية فوق سماء أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن القوات الجوية قولها - في بيان صحفي - "إن الجيش الروسي أطلق مسيرات من طراز "شاهد" على أوكرانيا من الاتجاه الجنوبي وبالتحديد من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. وكان عددها في الإجمالي 29 طائرة بدون طيار".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 131/136 فوق مناطق أوديسا وميكوليف وكيروفوهراد من قبل وحدات القوات الجوية الأوكرانية بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي".