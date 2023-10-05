بالصور.. اختتام منتدي مصر الدولي لكنوز الإبداع بشرم الشيخ بمشاركة 19 دولة

اختتمت فعاليات الدورة السادسة لمنتدي مصر الدولي لكنوز الإبداع، الذي استضافته احدى القرى السياحية الكبرى بمدينة السلام شرم الشيخ، خلال الفترة من الأول من أكتوبر الجاري حتى الخامس من نفس الشهر، بمشاركة مواهب من دول عدة يمثلون 19 دولة وهي دولة تضم أجمل الأصوات وهي: "مصر، و السعودية ، و الأردن ، و سوريا ، وفلسطين ، و العراق، و اليمن، و ليبيا، و تونس ، و المغرب ، و الجزائر ، و لبنان ، والإمارات ، و أمريكا ، و إيطاليا، وفرنسا ، وألمانيا ، و أستراليا ، و هولندا"، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الوطنية للإعلام وبحضور الفنانة مادلين طبر، والملحن حمادة الحسيني، ترأس المنتدى وليد الحسينى مؤسس مبادرة ضيوف مصر فى عيون مصر.
تضمن المنتدى عدة فعاليات منها مسابقة أجمل صوت، في ألحان الموسيقار محمد فوزي ومسابقة الأغنية الخاصة، بالإضافة لملتقى الفن التشكيلي بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة الفنان التشكيلي مصطفى غنيم، وملتقى الشعراء العرب، والندوات الثقافية والمجتمعية تحت عنوان تجربتي، وورش فنية، وبرامج ترفيهية، بجانب معرض للإبداعات اليدوية بالتعاون مع بازار سيدات شرم الشيخ.
وجرى تكريم الفائزين في المسابقة الغنائية ” أجمل صوت ” بقسميها ( الخاصة – ومحمد فوزي )، وسلم الفنان وليد الحسيني الجوائز للفائزين علي خشبة مسرح هوليوود ، ووصل عدد المتنافسين إلي 22 متسابقا بينهم 18 متسابقا من مصر ، وأربعة متسابقين من تونس وسوريا وأستراليا، كما جرى تكريم الفائزين في مسابقة الأغنية الخاصة .