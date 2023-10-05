أوكرانيا: 57 اشتباكا قتاليا على طول خط المواجهة مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أن 57 اشتباكا قتاليا وقعوا بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية على طول خط المواجهة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن القوات الأوكرانية لا تزال في موقف دفاعي في شرق وجنوب أوكرانيا، بينما تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول وعملياتها الهجومية على محور باخموت. وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، كان هناك 57 اشتباكا قتاليا. وفي المجمل، شن الجيش الروسي خمس هجمات صاروخية و60 غارة جوية، فضلا عن 47 هجوما باستخدام أنظمة المدفعية".

وأضاف البيان أنه تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا من المدنيين وبلاغات أخرى حول تدمير للبنية التحتية المدنية. فيما تعرضت أكثر من 140 بلدة في أقاليم تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون لنيران مدفعية الروس.

وتابعت الأركان الأوكرانية - في بيانها - أن العمليات الهجومية للجيش الأوكراني لا تزال مستمرة في اتجاه ميليتوبول، وكذلك العمليات الهجومية في اتجاه باخموت، حيث تبذل الجهود لإلحاق خسائر بقوات الروس وإضعاف قوة الغزو.

