اليابان: البدء في المرحلة الثانية من تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، اليوم الخميس، البدء في المرحلة الثانية من تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المقرر أن يتم خلال هذه المرحلة تصريف حوالي 7800 طن من المياه المعالجة من 10 خزانات على مدار 17 يوما.

وقبل تصريف المياه المعالجة في البحر، تقوم الشركة بتخفيفها لخفض مستويات التريتيوم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.

وكانت اليابان قد بدأت في 24 أغسطس الماضي، تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية إلى المحيط الهادئ، وقد أكدت طوكيو أن المياه آمنة حيث تمت إزالة معظم المواد المشعة باستثناء التريتيوم، من خلال عملية التنقية، لكن الصين حثت اليابان على وقف تصريف المياه، وفرضت حظرا شاملا على واردات المأكولات البحرية اليابانية.