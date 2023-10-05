الهند: ارتفاع ضحايا فيضان بحيرة جليدية إلى 14 قتيلا و102 في عداد المفقودين

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات المفاجئة في ولاية سيكيم إلى 14 بينما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز الهندية عن حكومة ولاية سيكيم قولها "يوجد أيضا 22 من أفراد الجيش من بين الـ102 مفقود بينما لا يزال 26 مصابا يسعون للعلاج في أعقاب الكارثة التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية وأدى إلى حدوث فيضانات في واد جبلي".

وبينما يتم حشد خدمات الطوارئ في المناطق المتضررة، نصح رئيس وزراء الولاية بريم سينغ تامانج المواطنين بالامتناع عن السفر غير الضروري في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه، أصدرت حكومة سيكيم أيضا أرقام خطوط للمساعدة.

وفي منشور تمت مشاركته عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعي، حثت الحكومة المواطنين على الاتصال بأرقام خط المساعدة التالية.

وتسببت عاصفة أمس في سقوط كميات هائلة من الأمطار خلال فترة وجيزة على بحيرة لوناك الجليدية، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة في وادي تيستا الواقع على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.

