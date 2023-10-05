مشاركة مصرية متميزة في معرض "توب ريزا" السياحي العالمي

وسط مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، يواصل معرض "توب ريزا" السياحي العالمي، فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس، ليجمع على مدار ثلاثة أيام العديد من المهتمين والمهنيين في مجال السياحة والسفر، حيث يعد أكبر تجمع مهني يُقام في فرنسا ومن أهم المعارض السياحية في أوروبا.

وتعتبر مصر من ضمن الدول المشاركة بشكل أساسي، حيث تحرص الشركات السياحية المصرية كل عام على التواجد والحضور وسط دول من شتى بقاع الأرض، وهذا العام تشارك مصر في المعرض في دورته الـ45، بجناح كبير تبلغ مساحته 124 مترا مربعا، يضم نحو 12 شركة مصرية من شركات سياحة وطيران ومنظمي الرحلات والفنادق المصرية، وذلك لعرض برامجهم السياحية الجديدة وجذب السائح الفرنسي إلى المقاصد المصرية المختلفة.

ويؤكد منير فرانسوا ويسا، مدير شركة "اسكاباد" للسياحة، على أهمية "التواجد" والمشاركة في المعرض، قائلا لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "التواجد مهم للغاية، نحن نتواجد هنا منذ عام 2000، متخصصون في السياحة الثقافية ونقدم برامج مميزة لجذب السائح الفرنسي للسياحة الثقافية التي تتميز بها مصر".

وأوضح صلاح قدري، المدير العام التجاري لشركة الطيران "إير كايرو"، أن هذه ليست أول مشاركة للشركة في المعرض بل تحرص الشركة على التواجد في كل المعارض الدولية وتتواصل مع منظمي الرحلات وشركات السياحة التي تنظم رحلات إلى مصر".

وقال إننا نعمل على زيادة التشغيل بين مصر وفرنسا باستمرار لكي نغطي الطلب المتزايد، ونوفر للسائح الفرنسي شبكة نقل داخلية تخدمه في الحركة بين الأقصر وأسوان أو الحركة من القاهرة وإليها من خلال رحلات ذهاب وعودة في نفس اليوم، وبالتالي هذا جزء من خطة الشركة للمساعدة في تنشيط السياحة وتوفير الطيران لمنظمي الرحلات".

من جانبه، يرى متولي محمد متولي، ممثل شركة "إيدن" للسياحة، وهي شركة سياحية تستقبل سائحين خاصة من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، أن هذا المعرض فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات وممثلي ومسئولي شركات السياحة والطيران ومناقشة خطط العمل في الفترة القادمة.

بدورها، أوضحت رانيا أبو شادي، مديرة شركة "جرانة للسياحة"، أنها تعمل مع السوق الفرنسي منذ أكثر من 28 سنة وحريصة دائما على التواجد في المعرض، مؤكدة أن عدد الشركات المصرية هذا العام أكثر من الأعوام الماضية وعدد شركات الفنادق المشاركة تتضاعف تقريبا ثلاث مرات عن الأعوام السابقة، وهذا شيء مبشر وإشارة على التقدم".

وأشارت إلى أن ما يميز الشركة هي أنها من أقدم الشركات في السوق الفرنسي، يمتد تاريخها في السوق لأكثر من 35 عاما.. "لذا، لدينا مصداقية وثقة في اسم الشركة ومرشدين سياحيين شباب مؤهلين ليظهروا صورة جميلة لمصر".

وأكد جاك بيتر، المدير العام لشركة "بالم رويال" للسياحة، وهو فرنسي ويعمل في مصر منذ 12 عاما، أن هذه المشاركة الأولى له في المعرض، وكان حريصا على التواجد لفتح آفاق جديدة مع السوق الفرنسي.

وتختص شركته في التواجد في منتجع سياحي على ساحل البحر الأحمر، وتخطط لجذب السائح الفرنسي حيث توفر شركته عاملين أساسيين الاسترخاء والرياضة في المنتجع.

وكما هناك شركات مصرية مشاركة، يوجد عدد كبير من المهتمين والعاملين في القطاع السياحي يهمهم الحضور، مثل حنان عزت مرشدة سياحية مصرية تقيم في فرنسا وتحرص على الحضور كل عام لرؤية كل ما هو جديد في مجال السياحة.

وقالت إن المعرض يعتبر أكبر تجمع لشركات السياحة والفنادق والمرشدين السياحيين في العالم كله وهو فرصة للالتقاء في مكان واحد، فهذا يفتح آفاق للعمل والتعاون مع إقامة علاقات ومعارف مع المهنيين في القطاع من دول أخرى، بالإضافة إلى معرفة مدى التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في مجال السياحة.

وأضافت أن المعرض يعتبر أيضا فرصة لرؤية الفولكلور المميز لكل دولة في العالم مع معرفة ثقافة هذه الدول وعاداتها وتقاليدها، لذلك يعتبر هذا ملتقى ثقافي أيضا".

وتم افتتاح الجناح المصري المشارك في المعرض بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي أكد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في المجال السياحي وتقوية علاقاتها مع شركات السياحة والطيران الفرنسية، حيث أن السوق الفرنسي يعد من أهم الأسواق الرئيسية المستهدفة.

وأوضح أن مصر تروج من خلال مشاركتها هذا العام بفكرة "التنوع"، قائلا: "عنوان مشاركتنا هذا العام هو التنوع، لأن مصر لا تمتلك فقط مقومات سياحية جغرافية من بحار وصحراء وجبال وإنما تمتلك أيضا سياحة دينية من مزارات دينية وروحانية ولدينا أيضا تنوع في الثقافات".

يذكر أن معرض "توب ريزا" السياحي العالمي انطلقت فعالياته أول أمس الثلاثاء ومستمر حتى مساء اليوم الخميس بأرض المعارض بباريس، وتحل دولة الأردن ضيف شرف بلمعرض هذا العام.

ويشارك هذا العام 1437 عارضا من العاملين في مكاتب سياحة ومنظمي رحلات وشركات طيران وسلاسل فنادق وشركات نقل، يمثلون 1400 اسم وعلامة من العلامات التجارية العاملة في مجال السياحة، حيث يعد هذا المعرض من أهم وأكبر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر ويجذب عددا كبيرا من العاملين في مجال السياحة من جميع أنحاء العالم.