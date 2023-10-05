رئيس "الثروة الحيوانية": الرئيس السيسي يهتم بالتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة

أكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور طارق سليمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة اهتماما كبيرا.

وقال سليمان - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - “إن الثروة الحيوانية والداجنة أحد محوري الزراعة”، مشيرا إلى أن الزراعة لها محوران أساسيان هما: الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني".

وأضاف أنه في الوقت الذي كانت تقلل فيه الدول من الإنتاجية وتواجه العديد من الانحرافات السعرية، كانت الدولة المصرية تزيد من إنتاجها واستطاع الفلاح المصري أن يقدم ملحمة وطنية للعالم أجمع.

وأوضح أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تبذلان جهودا كبيرة من أجل توفير كافة مدخلات الإنتاج، لافتا إلى تدخل الحكومة المصرية بقوة واتخاذها خطوات استباقية لمواجهة الأزمات المتعاقبة التي فرضتها الظروف على دول العالم أجمع، فضلا عن كافة أوجه الدعم اللوجيستي والفني والمالي الذي توفره الدولة المصرية لمربيي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة، وتحمل الكثير من الأعباء لرفع المعاناة عن كاهل كل من المربي والمنتج والمستهلك.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تراقب صناعة الدواجن والثروة الحيوانية وكافة الصناعات الأخرى عن كثب، وقبل حدوث أي بوادر لأي أزمة تتصدى لها وتتخذ خطوات استباقية تطبيقية على أرض الواقع لمواجهة الأزمات وعدم تفاقم الأوضاع.

