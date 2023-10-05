أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ280 ألفا و470 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 280 ألفا و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و757 دبابة و9 آلاف و52 من المركبات المدرعة و6 آلاف و643 من النظم المدفعية و804 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و540 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و980 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 948 من المعدات الخاصة و5 آلاف و129 طائرة مسيرة وإسقاط 1530 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

