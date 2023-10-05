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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور| بأعلام مصر.. احتفالات بورسعيد بانتصار أكتوبر في ميدان الشهداء

احتفالات بورسعيد
احتفالات بورسعيد بانتصار أكتوبر في ميدان الشهداء
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وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلاً من الزهور، اليوم الخميس، على النصب التذكاري للشهداء في ميدان الشهداء - المسلة - أمام ديوان عام المحافظة، وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك في اطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد عقب وضع إكليل الزهور، في الوقت الذي تواجدت أعداد كبيرة من المواطنين بميدان الشهداء للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، كما وقف تلاميذ المدارس حاملين أعلام مصر على الجانبين، ومتفاعلين مع الأغاني الوطنية التي أذاعتها الإذاعة المحلية بالمحافظة.

وسيعقد محافظ بورسعيد مؤتمرًا شعبيًا بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، عقب مراسم وضع إكليل الزهور، كما وجهت الدعوة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية كبرى مساء بحديقة الشهداء "ميدان المسلة".

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