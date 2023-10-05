رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير اليابان

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية.

حيث أشار رئيس جامعة حلوان في مستهل ترحيبه بالسفير الياباني إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات ووجود روابط كثيرة مشتركة فعلى صعيد الحضارة، نجد أن الحضارة المصرية واليابانية من أقدم الحضارات، وكذلك هناك قاسم مشترك فى التقاليد ما يساعد على تعظيم التعاون بين الدولتين.

وأوضح الدكتور قنديل إلى وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خريجي الجامعات اليابانية، ونسعى لتعميق الشراكات والشهادات المشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما قام رئيس جامعة حلوان بإعطاء نبذة تعريفية عن الجامعة بأنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

وأشار السفير أوكا هيروشي إلي وجود سبل عديدة لتفعيل التعاون بين جامعات حلوان والمؤسسات التعليمية والبحثية في اليابان، مبديا رغبته في معاونة جامعة حلوان في إدخال برنامج لتعليم اللغة اليابانية ضمن برامج الجامعة الدراسية والتدريبية.

وأشار الدكتور سامح سرور إلي بدء التعاون بين جامعة حلوان وثلاث جامعات يابانية وهي كيوشو وكوماموتو ونجازاكي من خلال مشروع مشترك بين كليات الصيدلة في هذه الجامعات وكلية الصيدلة بجامعة حلوان في مجال النباتات الطبية وبمشاركة من المركز القومي للبحوث والجامعة المصرية اليابانية.

حضر اللقاء الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، الدكتور هابي حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، والدكتور وائل إبراهيم وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم.

ومن الجانب الياباني توشيفومي ايتو سكرتير ثاني السفارة اليابانية بالقاهرة.

وعلى هامش اللقاء تم عمل جولة لبعض المنشآت في الجامعة.