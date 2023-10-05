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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية لمدينة "نابلس"

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أُصيب شاب فلسطيني بقنبلة غاز مُباشرة في رأسه، والعشرات بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر في نابلس بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجهة الشرقية للمدينة ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المُستوطنين لمقام يوسف، في ظل الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا فلسطينيًا أصيب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه تم نقله إلى المستشفى، إضافة إلى 70 حالة اختناق، وإصابة سقوط.

وأضاف أن طواقمه تمكنت من إخلاء ثلاثة عمال في سوق "نابلس" الشعبي، بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق اندلع في مكان عملهم بسبب قنابل الغاز.

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فلسطين قوات الاحتلال نابلس
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