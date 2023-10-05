بحضور كامل العدد.. مسابقة أفلام شباب مصر تختتم عروضها

اختتمت عروض مسابقة أفلام شباب مصر والتي أقيمت عروضها بسينما أمير ضمن فعاليات الدورة ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة الذي حضر عروض الأفلام وندواتها، وشهدت العروض حضور كبير داخل قاعات العرض التي امتلأت تماما وسط زحام شديد لحضور الأفلام علي مدار الأيام الماضية وإشادات واسعة من الجمهور.



وأدار النقاشات السينمائية التي أعقبت عروض الأفلام الكاتب والناقد السينمائي أحمد المسيري، والمخرج والمدير الثقافي أحمد صالح، ومبرمج الأفلام والباحث محمد أمين، كما شاركهم في إدارة المناقشات الطالب سامر عمرو من ذوي الهمم وأحد طلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث دارت حالة مفعمة بالنقاشات المختلفة مع الشباب حول طموحاتهم السينمائية وأحلامهم وكذلك مناقشة بعض الأفكار التي تناولتها الأفلام وبعض الأفكار الأخرى التي تفيد الشباب في تجاربهم الفنية الأولى وخطواتهم القادمة، كما حضر عروض الأفلام جمهور من القاهرة ومن الإسكندرية، بالإضافة للعديد من أعضاء هيئات التدريس من القاهرة والإسكندرية.

وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الثقافية والفنية، كما شارك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة/صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية ومجموعة من الشباب من أعضاء النادي الثقافي بالإسكندرية تحت إشراف منسق النادي الثقافي هناء وليم السيد.

وحضر العروض أيضًا المخرج إبراهيم فخر الذي قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية المعروفة، كما ناقش مخرجي الأفلام في بعض ما قدموه وأشاد المخرج مهند دياب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التوثيق المرئي بالأفكار التي قدمت في أفلام المسابقة في يومها الأخير، وشارك في مناقشات مسابقة شباب مصر في يومها الأخير من خلال التحدث عن صناعة الأفلام لذوي الهمم من الشباب بعد أن شاهد العديد من الأفلام التي كانت تدور حول ذوي الهمم والتي كانت من إخراج طلاب العديد من المؤسسات التعليمية من الجامعات والمعاهد والأكاديميات، كما عرض العديد من الأفلام من إخراج ومونتاج شباب من ذوي الهمم.

يذكر أن المسابقة تشمل ٤٣ فيلمًا من الصعيد ووجه بحري والقاهرة والإسكندرية من ١٦ مؤسسة تعليمية وأكاديميات وجامعات ومعاهد وأقسام متخصصة ومدارس سينما ويدير المسابقة الناقد الفني عماد يسري مدير مسابقة أفلام شباب مصر، يذكر أن الدكتور عاطف عبد اللطيف الخبير السياحي المعروف دعم المسابقة بجوائز مالية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك في المهرجان العديد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.