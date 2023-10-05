موسكو: انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا حدث بنتيجة سياسات كييف وتدخل الغرب

أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الروسية أن انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا حدث بنتيجة سياسات كييف وتدخل الغرب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال قسطنطين فورونتسوف، نائب مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في الخارجية الروسية، خلال جلسة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن "وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا تم تدميرها قبل كل شيء بنتيجة سياسات كييف الهدامة والتدخل الخبيث من قبل الغرب".

وتابع أن "التزامات روسيا بموجب مذكرة بودابست لا تشمل مثل هذه الظروف. ونحن لسنا ملتزمين بالاعتراف بانقلابات في أوكرانيا وتخليها عن صفتها الحيادية، وإجبار أقاليم هذا البلد على البقاء ضمنه بشكل يتعارض مع إرادة السكان المحليين وتجاهل تزايد التهديدات التي مصدرها الأراضي الأوكرانية".

وأشار فورونتسوف إلى أن "هذا هو الوضع الواقعي المتعلق بتنفيذ مذكرة بودابست"، مضيفا أن "هذا بالذات ما يجب أخذه بعين الاعتبار لدى مناقشة تلك القضايا الخاصة بالأمن الدولي... وليس الأكاذيب التي تحاول أوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها، تقديمها على أنها حقيقة".

يذكر أن مذكرة بودابست تم توقيعها في عام 1994 من قبل روسيا وأوكرانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتنص المذكرة على تخلص أوكرانيا من الترسانة النووية المتبقية بعد العهد السوفيتي، وتقديم روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة ضمانات أمنية لكييف.

وكانت أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك مذكرة بودابست منذ انضمام القرم إلى روسيا في عام 2014.