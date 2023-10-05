دوري أبطال أوروبا| التعادل السلبي يحسم مواجهة ميلان وبوروسيا دورتموند

حسم التعادل السلبي مباراة ميلان الإيطالي ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تفلح محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة في مباراة شهدت إشهار حكم اللقاء لخمسة بطاقات صفراء.

وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى نقطتين، محتلًا بهما المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة بمجموعات دوري أبطال أوروبا، فيما حصل بوروسيا دورتموند على النقطة الأولى له متذيلًا الترتيب بها.

بدأ بوروسيا دورتموند، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جريجور كوبل

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – ماتس هولمز – نيكولاس شولتربيرك – جوليان رايرسون

خط الوسط: ماركو رويس – صالح أوزشان - إيمري تشان

وفي الهجوم: دونيل مالين – نيكولاس فولكروج – يوليان براندت.

فيما دخل ميلان، المباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو توموري – مالك تشاو – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تيجاني رينديرز – توماسو بوبيجا – يونس موسى

وفي الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش.