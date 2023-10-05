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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ دمياط يتابع سير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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تابع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، حيث تم متابعة كل من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة الشكاوى الحكومية وطلبات بيان الصلاحية ورخص المحال العامة وأعمال الإدارات الخلفية.

وفي سياق آخر اجتمع نائب المحافظ مع رئيس المركز والمدينة ومدير المركز التكنولوجي وعدد من مديري الإدارات، وذلك لمناقشة إنهاء كافة الطلبات المسجلة على منظومة عمل المراكز التكنولوجية خلال المدد القانونية المحددة وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

ووجه نائب المحافظ بتقديم كافة الخدمات من خلال المركز التكنولوجى، وذلك تيسيرا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين  وكفاءتها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والمعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمة.

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إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط دمياط فارسكور
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