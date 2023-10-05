كأس مصر| كريستو: سعداء بثلاثية إنبي.. ونسعى للتتويج باللقب

أعرب محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن سعادته باللفوز على إنبي بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي كأس مصر 2022-2023.

وهنأ كريستو جماهير الأهلي على الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر، مؤكدًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده للتتويج باللقب وإسعاد جماهير النادي.

وأشار كريستو إلى أن المنافسة بين اللاعبين قوية وتصب في مصلحة الفريق، مؤكدًا أن الجميع يبذل أقصى ما عنده لمساعدة الفريق وتحقيق الانتصارات.

واستكمل كريستو: «معلول أسطورة في النادي الأهلي، وأتمني تحقيق العديد من الإنجازات مثله في النادي الأهلي».

واختتم كريستو: «أحاول أن أقدم كل ما لدي في التدريبات للمشاركة باستمرار، وأنتظر الفترة المقبلة للظهور بشكل أفضل».