وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى المكسيك لحضور الحوار الأمني الثالث رفيع المستوى بين البلدين

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونائبة مدير الوكالة الدولية للتنمية الأمريكية، إيزوبيل كولمان، إلى المكسيك لحضور الحوار الأمني الثالث رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.

وذكر بيان على موقع الوكالة الدولية الإلكتروني اليوم أن كولمان ستنضم أيضا إلى وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، والمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، ومستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض ليز شيروود راندال، وغيرهم من كبار المسئولين في الحكومة الأمريكية في الحوار الأمني.

وسينضم الوفد الأمريكي إلى نظرائه في الحكومة المكسيكية لإجراء حوار ثنائي حول التنفيذ المشترك لإطار الذكرى المئوية الثانية بين الولايات المتحدة والمكسيك للأمن والصحة العامة والمجتمعات الآمنة.

وقد أنشأ هذا الإطار، الذي تم اعتماده في عام 2021، نهجا شاملا طويل الأجل للسلامة والأمن الثنائيين ليشمل الصحة العامة، والفئات السكانية الضعيفة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، ومنع العنف.

وأثناء وجودها في المكسيك، ستعمل نائبة المدير مع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وستجتمع مع قادة المجتمع المدني لمناقشة حقوق الإنسان والأمن.