غدا.. مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يختتم دورته الـ ٣٩

تختتم فعاليات الدورة الـ٣٩ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة غدا الخميس في تمام الثامنة مساء، بمسرح ليسيه الحرية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقاقة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وشهد حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي دورة النجمة إلهام شاهين تكريم النجم الكبير خالد زكي على خشبة المسرح حيث أهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وجاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديرًا لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.