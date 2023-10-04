ياسمين عز تستعد لتقديم موسم جديد من كلام الناس على شاشة MBC مصر



عادت الإعلامية ياسمين عز مُقدمة برنامج "كلام الناس" على شاشة MBC مصر، بعد مشاركتها في منتدي دبي للإعلام.

وتأتي هذه الدعوة للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في المنتدي حيث شاركت العام الماضي في تقديم حفل الإفتتاح والجوائز للفائزين.



يُذكر أن ياسمين عز منذ إنضمامها لشاشة MBC مصر، قبل سبع سنوات عُرف عنها الإلتزام الشديد والمهنية، بشهادة رؤسائها وزملائها وظهر ذلك بوضوح من خلال جميع البرامج الناجحة والمميزة التي قدمتها على شاشة MBC مصر، والتي إرتبط بها المُشاهد المصري والعربي والتي جمعت فيها الكثير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والفكر.

وتواصل حاليا نشاطها عبر شاشة MBC مصر، من خلال برنامج "كلام الناس" والذي يُعد من أكثر البرامج نجاحًا على شاشة القناة، ويُقدم على مدار حلقاته مُتابعات إجتماعية وفنية ورياضية وصحية لمُختلف الأحداث المصرية والعربية.

ومن جانب أخر تستعد ياسمين عز، لإنطلاق الموسم الجديد من برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض يوميًا من الخميس للأحد على شاشة MBC مصر، حيث يتم حاليا التحضير لحلقات جديدة خاصة ومميزة ومتنوعة خلال الموسم الجديد من البرنامج وتستقبل فيها نُخبه من الضيوف وتًقدم الكثير من الأفكار الجديدة والفقرات المتنوعة التي ترتبط بالمُشاهدين.

وأشارت ياسمين عز إلي أن الموسم الجديد من البرنامج سيشهد الكثير من المفاجأت الإعلامية وسيتيح فرص كبيرة للتواصل والتفاعل مع المُشاهدين.