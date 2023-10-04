الأهلي يكتسح إنبي ويتأهل لنهائي كأس مصر

تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي للموسم الماضي 2022/2023.

وسجل علي معلول لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إنبي بالدقيقة 32 قبل أن يضيف موديست ثاني الأهداف والأول له مع الأهلي بالدقيقة 50.

وسجل أمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثالث في شباك إنبي في الدقيقة 86 وهو الأولي بالقميص الأحمر

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الأخر بين بيراميدز والزمالك.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة إنبي.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو

الهجوم: أنتوني موديست

على مقاعد البدلاء كل من: محمود كهربا، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، محمد كريستو، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، مصطفى شوبير، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا.

تشكيل إنبي أمام الأهلي

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

أحمد عبد العزيز البلعوطي وأحمد كالوشا وأحمد صبيحة وسيف الخشاب وعلي فوزي ومروان داوود وأحمد العجوز وزياد كمال ومحمد حمدي ورفيق كابو وأحمد جمال

وغاب عن الأهلي في مباراة إنبى 11 لاعبا وهم كالتالي:

حمزة علاء ومعتز محمد ومحمود متولي ورامي ربيعة وكريم فؤاد وكريم نيدفيد وعمرو السولية وخالد عبدالفتاح ورضا سليم وصلاح محسن ومحمد زعلوك.