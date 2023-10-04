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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين ميلان وبوروسيا دورتموند

مباراة ميلان وبورسيا
مباراة ميلان وبورسيا دورتموند
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة فريقي ميلان الإيطالي ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني، المقامة حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بلا أهداف، لكن أشهر حكم اللقاء 3 بطاقات صفراء، 2 منهم في وجه لاعبي بوروسيا دورتموند وهما نيكو شلوتربيك في الدقيقة 19 وإيمري تشان في الدقيقة 25، بينما حصل تياني ريندرز على إنذار في الدقيقة 23.

بدأ بوروسيا دورتموند، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جريجور كوبل

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – ماتس هولمز – نيكولاس شولتربيرك – جوليان رايرسون

خط الوسط: ماركو رويس – صالح أوزشان - إيمري تشان

وفي الهجوم: دونيل مالين – نيكولاس فولكروج – يوليان براندت.

فيما دخل ميلان، المباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو توموري – مالك تشاو – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تيجاني رينديرز – توماسو بوبيجا – يونس موسى

وفي الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش.

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