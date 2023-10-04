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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتقدم على بورتو في الشوط الأول

مباراة برشلونة وبورتو
مباراة برشلونة وبورتو
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تقدم فريق برشلونة الإسباني على نظيره بورتو البرتغالي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، فيران توريس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من صناعة إلكاي جوندوجان.

وشهدت المباراة، إصابة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وخروجه من الملعب في الدقيقة 34، ليشارك بدلًا منه فيران توريس الذي وضع برشلونة في المقدمة على الفريق البرتغالي.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد بورتو ولكنه يحتل الوصافة بفارق الأهداف.

وكان برشلونة بدأ المباراة ضد بورتو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، رونالد أراخو، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

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