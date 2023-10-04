7 أنواع مختلفة للخل واستخدامات صحية وتجميلية.. تعرف عليها

للخل انواع مختلفة على عكس المنتشرة فليس هناك الخل الابيض وخل التفاح فقط بل هناك عدد كبير منها يستخدم في الكثير من الاشياء كالمطبخ واستخدامات تجميلية وله فوائد صحية متعددة، ولكل نوع له أماكن لصنعه، حيث لا يقتصر استخدامه على إعداد الطعام فقط، ولكن للخل استخدامات أخرى.

-أنواع الخل:

الخل الأبيض:

هو النوع الشائع الموجود في كل البيوت ويعتبر أقل أنواع الخل في التكلفة يتميز بمذاقه الحاد المنعش، ويستخلص من العنب الأبيض، ويستخدم في غسل الخضروات وفي السلطات وفي تنظيف وتلميع الأثاث والسيراميك وفي بعض أنواع العجين.

خل التفاح:

هو أشهر أنواع الخل بعد الأبيض وشهرته في التنحيف وتفتيح البشرة كمان أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، نحصل على خل التفاح من تخمير حب التفاح وبذورها وقشرها ويستخدم لتتبيل الدجاج وغسلها وفي السلطات.

خل جوز الهند:

يوجد في الهند وتايلاند يستخرج من شجر جوز الهند، وأهم ما يميز هذا النوع هو نقاءه ويدخل في العديد من المأكولات هناك.

خل العنب الأحمر:

يدخل في صناعة العديد من الصلصات، ويوضع على اللحمة قبل استوائها حتى تستوي بسرعة وهو ينتج من تخمير العنب الأحمر، ويظهر في المطبخ الغربي، ويتميز بطعمه الحلو ولونه الأحمر.

خل التمر:

يظهر هذا النوع في بلاد الخليج والسعودية، ويستخرج من تخمير التمر وتستغرق مدة التخمير 40 يوم.

خل الأرز:

هو من أقدم أنواع الخل وينتج من تخمير حبوب الأرز، ويكثر استخدامه في المطبخ الياباني، ويكون أساسيًا مع أرز السوشي، ويتميز بأنه خفيف وذو نكهات وله العديد من الألوان كالأسود والأحمر والأبيض كل لون له استخدامات معينة فالأحمر يتميز بحلاوة طعمه فيدخل في أطباق الشواء وصنع الصلصات والأبيض يدخل في الأطباق الحامضة والحلوة.

خل قصب السكر:

مشهور في المطبخ الفلبيني، وهو ذو اللون الأصفر، ويستخدم في إعداد الطعام، وهو يشبه خل الأرز ومذاقه ليس حلوًا.