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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي
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تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي، والذكرى الخمسين؛ لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين، والأمتين؛ العربية، والإسلامية، وستظل مبعثًا للفخر، ورمزًا للعزة والكرامة؛ لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم؛ ملحمة العبور والنصر؛ لتكون في سجل التاريخ درسًا في التضحية والفداء، والتخطيط العلمي والاستراتيجي، ومواجهة كافة التحديات والأزمات؛ من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن تقديره للجهود المبذولة في تعمير، وتنمية مصرنا الحبيبة، مثمنًا جهود القوات المسلحة، معربًا عن تمنياته بالأمن، والاستقرار، والتقدم للوطن الغالي، داعيًا المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادته بكل الخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها، وأمنها؛ بجهود أبنائها المخلصين.
#إعلام_جامعة_أسيوط

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الأمتين العربية والإسلامية الدكتور احمد المنشاوي الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة
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