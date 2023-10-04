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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على 803 رؤوس في القافلة البيطرية المجانية بكفرالشيخ

قافلة طبية بيطرية
قافلة طبية بيطرية مجانية بكفر الشيخ
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نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأربعاء، قافلة بيطرية مجانية بالوحدة المركزية ببيلا، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدي صغار المربين بالقري ضمن مبادرة حياة كريمة.

جاءت القافلة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

قال الدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا البيطرية، إن القافلة وقعت علي 803 رأسا من الحيوانات شاملة كافة التخصصات بالوحدة المركزية ببيلا.

 وتضمنت تقديم كافة الخدمات البيطرية اللازمة منها تشخيص الأمراض التناسلية وعلاجها فى الحيوانات المختلفة، وتشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية، والتلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس باستخدام سائل منوي ذو صفات وراثية متميزة، وتشخيص وعلاج أمراض العجول وأمراض الضرع، وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفيليات الخارجية، وعمل ندوات ارشادية لصغار المربين.

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الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ قافلة بيطرية مجانية كفر الشيخ
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