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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع بسيط في أسعار الغاز الأوروبية

الغاز في أوروبا
الغاز في أوروبا
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سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، ارتفاعا بسيطا اليوم بعد تراجعها السريع في بداية الأسبوع الحالي، حيث يقيم المتعاملون التوقعات الجديدة للطقس، بمعرفة حجم الطلب على الوقود في بداية موسم التدفئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر العقود الآجلة ارتفع بنسبة 4% قبل أن يفقد أغلب مكاسبه اليوم.

وفي وقت سابق أظهرت بيانات نظام التوقعات العالمي تراجعا محتملا في درجات الحرارة في أوروبا إلى أقل من المعدلات الطبيعية في النصف الثاني من الشهر الحالي، ولكن التوقعات الجديدة تشير إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون مؤقتا.

وحتى الآن فإن الطقس الأفضل من المعتاد حاليا يحد من الطلب على الغاز، الذي يشهد تراجعا في استهلاكه من جانب قطاعي الصناعة والكهرباء. ورغم ذلك فإن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون أول اختبار جاد لقدرة شبكات إمدادات الطاقة الأوروبية في ثاني شتاء لها بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر شبكات الأنابيب.

وارتفع سعر العقود الهولندية للقياسية للغاز الطبيعي بنسبة 3ر2% إلى 85ر37 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، بعد تراجعها بنسبة 12% خلال اليومين الماضيين

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الغاز أوروبا
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