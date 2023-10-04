النائب رفعت شكيب يزكي ترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة

وقع النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى حكم مصر في فترة صعبة للغاية، لكنه نجح بامتياز في العبور بها إلى بر الأمان، بعد أن قدم تضحيات كثيرة أعادت للوطن مكانته إقليميا ودوليا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لولا وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي ما وصلت مصر إلى ما هي عليه الآن، فكل ما تم من إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة خلال الفترة الأخيرة يحسب للقيادة السياسية الحكيمة التي لن تدخر جهدا في سبيل نهوض الوطن وتقدمه.

وتابع النائب رفعت شكيب: "إنجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات وفي كل شبر على أرض مصر تتحدث عن نفسها، لذلك أعلن تأييدي ودعمي للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للحفاظ على الدولة المصرية، وإكمال مسيرة البناء والتنمية".