ترامب: رئاسة البلاد هدفي وليس رئاسة مجلس النواب

أوضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه ليس لديه أية طموحات لرئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب على العودة للبيت الأبيض، وأنه مستعد للمساعدة على انتخاب رئيس للمجلس.

جاء تصريح ترامب، بعدما رشح ثلاثة أعضاء على الأقل في الكونجرس الأمريكي رئيس البلاد سابقا ليشغل منصب رئيس مجلس النواب، الذي أصبح شاغرا يوم أمس الثلاثاء بعد الإطاحة بكيفن مكارثي، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وقال ترامب على هامش جلسة للنظر في دعوى مدنية ضده في محكمة بنيويورك: "إذا كان بإمكاني المساعدة في العملية (الانتخابية)، فسأفعل ذلك. لدينا الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم القيام بعمل جيد كرئيس (لمجلس النواب). أنا أركز على رئاسة (البيت الأبيض)".

وبعد عزل مكارثي، قام أعضاء الكونجرس بتأجيل جلسة المجلس لانتخاب رئيس جديد حتى الأسبوع المقبل.

وفي حدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، ويشغل المنصب حاليا عضو الكونجرس الجمهوري باتريك ماكهنري، كقائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي بالإنابة.

وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تم اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونجرس السبت الماضي، ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية لمدة 45 يوما لتجنب إغلاقها رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.