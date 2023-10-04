محافظ المنيا يترأس الاجتماع الدورى لمشروعات " حياة كريمة "

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لضمان سرعة إنجاز الأعمال، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من المشروعات والتأكيد على ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين بأقصى سرعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري اليوم الأربعاء الذي ترأسه محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

استعرض المحافظ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى ان إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ٣٢٦٥ مشروعًا ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون مواطن من أهالى ١٩٢ قرية فى ٥ مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في ١٠٢ قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن، مؤكدا توفير جميع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات قطاع الصرف الصحى وجار معاينة أراضي باقى المشروعات.

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