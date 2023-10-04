"سيب نفسك" في أيام القاهرة للمونودراما.. صور

انتهى منذ قليل، العرض المسرحي المصري "سيب نفسك"، على مسرح السلام، ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، للفنانة فاطمة محمد علي، دراماتورج وإخراج جمال ياقوت، وسط حضور جماهيري كبير ولافت، وتفاعل الجمهور من العرض بشكل واضح ومؤثر.

"سيب نفسك" عرض فني يتناول فكرة الإقدام على الانتحار، حيث تجسد الفنانة فاطمة محمد علي دور عاملة نظافة بسيطة تكتشف أثناء دورية عملها إقدام رجل على الانتحار من فوق السطح، فتندفع صاعدة سلم العمارة الشاهقة لتمنعه من جريمته.

مسرحية "سيب نفسك" مونودراما غنائية استعراضية للفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، موسيقى وألحان حاتم عزت، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفيلكاوي، إنتاج ماسكات د أمير عبد المسيح، ترجمة د.نبيلة حسن، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.

وقد انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، الأحد الماضي، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، وبرئاسة د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمرى، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

يشارك في هذه الدورة عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، والعرض الفلسطيني الألماني، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.