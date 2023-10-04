أدنوك للتوزيع تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل مركباتها بالإمارات

أعلنت "أدنوك للتوزيع"، بدء الاعتماد على الوقود الحيوي B20 في تشغيل أسطول الشركة من الشاحنات الثقيلة لنقل الوقود في الإمارات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل الأسطول بمعدّل 15%.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

ويلعب أسطول الشركة دورًا رئيسيًا في توفير منتجات الوقود والغاز المُسال للعملاء التجاريين والشركات، وتمثّل المبادرة خطوة جديدة ضمن مسيرة "أدنوك للتوزيع" لتنفيذ التزامها بتقليص البصمة الكربونية الناتجة عن عمليّاتها، تماشيًا مع جهود مجموعة أدنوك لتسريع خططها لخفض الكثافة الكربونية.

وبهذه المناسبة، قال م. بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: " نعلن اليوم عن هذه الخطوة ضمن الجهود التي نبذلها للوفاء بالتزامنا بخفض الكثافة الكربونية لعمليّاتنا بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك عبر استخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتنا. ومن خلال اعتماد الوقود الحيوي B20 في عملياتها، تسعى أدنوك للتوزيع إلى اتخاذ خطوات جادّة والمساهمة في تطوير حلول فعّالة لتأمين مستقبل أكثر استدامة. كما تجسّد هذه المبادرة التزامنا بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050."

جديرٌ بالذكر أنّ عمليّة مزج الوقود الحيوي، الذي يجري إنتاجه من بقايا زيت الطهي، تُنجز في أحدث مصانع الشركة في مدينة زايد بإمارة أبوظبي.

وتهدف أدنوك للتوزيع من خلال هذه المبادرة إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقل، والتأكيد على تنفيذ التزامها عبر اتخاذ خطوات عملية لتعزيز استدامة القطاع.

وأعلنت أدنوك للتوزيع في يناير 2023 عن نجاحها في تحويل تمويل قائم بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) إلى تمويل مرتبط بأهداف محددة للاستدامة.