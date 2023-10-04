الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مستعدة للموافقة على إصلاحات مقررة حول نظام اللجوء

ذكرت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء بالتكتل مستعدة لتبني موقف مشترك حول قواعد اللجوء في حالات الأزمات، متغلبة على عقبة رئيسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر".

وكانت القضية، قد برزت كحجر عثرة في جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء للتكتل.

وحتى تبني الدول الأعضاء موقفا مشتركا، رفض البرلمان الأوروبي مواصلة المفاوضات حول حزمة الإصلاحات الشاملة.

وانفراجة اليوم الأربعاء، مكنت الدول الأعضاء من الاتفاق على موقفها حول آلية جديدة تحكم طريقة إعلان دولة عضو بالاتحاد عن أزمة ووضع قواعد خاصة بالأزمات.

وأكد العديد من الدبلوماسيين الانفراجة، مما يسمح باستئناف المفاوضات مع البرلمان وهو شرط مسبق أساسي لتبني حزمة الإصلاحات.

وفي وقت الأزمات، يسمح هذا البند بمواعيد نهائية أطول؛ لتسجيل طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للتكتل وإمكانية خفض معايير الإيواء والرعاية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجبار طالبي اللجوء على البقاء في منشآت استقبال، بالقرب من الحدود لمدة أطول من 12 أسبوعا.